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14:18, 18 января 2023Экономика

Норвегия открыла новое месторождение газа

Энергетическая компания Equinor открыла новое месторождение газа на шельфе Норвегии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Норвежская энергетическая компания Equinor объявила об открытии нового месторождения газа в Норвежском море, которое содержит от двух до 11 миллиардов кубометров извлекаемого газа. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет Reuters.

Месторождение, получившее название Обелих Апфланк, находится неподалеку от месторождений Ирпа и Ааста Ханстен, и может быть быстро введено в эксплуатацию. Также оно содержит от 12,6 миллиона до 69,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

В настоящее время Европа продолжает поиск альтернативных поставщиков нефти и газа для замены российских энергоресурсов. Норвегия остается одним из крупнейших игроков на рынке и в ближайший год планирует резко увеличить добычу нефти — на 6,7 процента, до 2,02 миллиона баррелей в сутки. К 2025 году запланировано увеличение до 4,3 миллиона баррелей.

Ранее сообщалось, что в феврале на исторический максимум выйдет добыча сланцевых нефти и газа в США. Экспортеры рассчитывают на рост спроса на энергоресурсы не только из-за отказа Европы от энергетических контрактов с Россией, но и за счет выхода Китая и многолетней череды локдаунов.

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Платон Щукин
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