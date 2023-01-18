Россиянам разъяснили новые правила въезда в Казахстан

МВД Казахстана: новые миграционные правила затронут прибывших в страну после 27 января

Новые миграционные правила, ограничивающие нахождение иностранцев в Казахстане 90 сутками в течение 180-дневного периода, затронут только тех граждан, которые прибудут в страну после 27 января. Об этом РИА Новости заявил начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД республики Аскар Алдонгаров.

Представитель ведомства разъяснил россиянам, что для таких мигрантов будет действовать новое исчисление. «Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать, — отметил он. — А кто уже находится здесь, на них это не распространяется».

При этом Алдонгаров подчеркнул, что обратной силы въездные правила не имеют. «Если сейчас он [иностранец] выехал, 27 января заехал, новый срок будет исчисляться 90 днями», — добавил он.

Ранее в январе власти Казахстана изменили правила въезда и пребывания туристов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отменив «визаран». Таким образом, въезжающие в республику без визы иностранцы смогут легально находиться в республике 30 суток, суммарно — до 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней, а граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия) — 90 дней на протяжении одного календарного периода в 180 дней.