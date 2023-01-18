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07:15, 18 января 2023Мир

Польшу и Прибалтику назвали новыми лидерами внутри НАТО

Политолог Суслов назвал Польшу, Прибалтику и Словакию новыми европейскими лидерами в НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша, Словакия и страны Прибалтики превращаются в новых лидеров среди европейских участников НАТО по объему оказываемой Украине помощи. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

По его словам, традиционно лидерами внутри Европейского союза (ЕС) были Германия и Франция, но сейчас им удается сохранять свое влияние преимущественно в экономической сфере и при принятии политических решений на уровне институтов Евросоюза. В вопросах безопасности на передний план вышли другие государства. «Потому что сейчас сформировался другой нарратив, который заключается в том, что и Франция, и особенно Германия скорее в аутсайдерах в том, что касается предоставления помощи Украине», — объяснил политолог.

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Суслов назвал решение Франции поставить Украине легкие танки попыткой предотвратить утрату влияния внутри НАТО. По его словам, такой шаг позволил Парижу создать прецедент и подтолкнуть другие государства к аналогичному решению. «Но сейчас превалирующий нарратив в рамках НАТО такой: страны Балтии, Польша и Словакия предоставляют гораздо большую долю от своего ВВП на поддержку Украины, нежели чем западноевропейские страны, и влияние и возможность формировать повестку дня меняются соответствующим образом», — резюмировал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что о новых поставках оружия Киеву будет объявлено по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в германском Рамштайне 20 января. Он также приветствовал решение Германии и США по отправке Украине боевых машин пехоты (БМП), а также решение Франции по поставкам Киеву легких танков.

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Валентина Шварцман
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