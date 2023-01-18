Захарова пристыдила еврокомиссара за приравнивание СВО к энерговойне против Европы

Нельзя приравнивать начало специальной военной операции (СВО) к развертыванию энергетической войны России против Европы. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в Telegram пристыдила еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон за такое сравнение.

«Уже даже не смешно. Куда Кадри Симсон дела все заявления президента [США Джо] Байдена и других американских официальных лиц о том, что проекты "Северный поток" будут уничтожены?» — задалась вопросом представитель ведомства.

Кроме того, Захарова напомнила, что экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что Европе стали не нужны российские энергоресурсы. В связи с этим пресс-секретарь МИД призвала еврокомиссара ответить за лживое обвинение в ведении энерговойны против Европы.

В феврале 2022 года Байден вместе с немецкими властями решили препятствовать работе российского газопровода «Северный поток-2». «Из-за действий России мы работаем с Германией над тем, чтобы гарантировать, что газопровод "Северный поток-2" — как я обещал ранее — не будет запущен», — подчеркнул он.