В ДНР заявили о расширении плацдарма восточнее Опытного

Глава ДНР Пушилин заявил, что российские военные выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций восточнее Опытного. Его цитирует ТАСС.

Таким образом, отметил он, российские силы расширили плацдарм в районе Опытного.

Ранее стало известно, что российские добровольцы штурмовых отрядов взяли под контроль населенный пункт Соль в ДНР. По данным Минобороны России, за прошедшие сутки Киев потерял до 90 военнослужащих.