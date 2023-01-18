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13:34, 18 января 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о расширении плацдарма восточнее Опытного

Глава ДНР Пушилин заявил, что российские военные выбили ВСУ с позиций восточнее Опытного

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций восточнее Опытного. Его цитирует ТАСС.

Таким образом, отметил он, российские силы расширили плацдарм в районе Опытного.

Ранее стало известно, что российские добровольцы штурмовых отрядов взяли под контроль населенный пункт Соль в ДНР. По данным Минобороны России, за прошедшие сутки Киев потерял до 90 военнослужащих.

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Алевтина Запольская
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