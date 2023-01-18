Индии предрекли годы лидерства по числу населения

Демограф Крупнов допустил десятилетия лидерства Индии по числу населения вместо Китая

Индия в ближайшие десятилетия станет первой по числу населения, предрек председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его мнению, количество жителей страны, в отличие от потерявшего лидерство Китая, еще некоторое время продолжит расти.

Согласно отчету World Population Review, численность населения Индии на конец 2022 года достигла 1,417 миллиарда человек. В Китае этот показатель составил 1,412 миллиарда человек, следует из данных Государственного статистического управления КНР. По данным ведомства, популяция страны сократилась впервые за 60 лет.

По мнению Юрия Крупнова, в подсчетах может быть допущена погрешность. При этом разрыв он связывает с демографической политикой Пекина.

«Причина в том, что в Китае высокий рост уровня жизни за последние 40 лет и реализация программы "Одна семья — один ребенок" привели к тому, что доминирует однодетная семья. Если быть более точным, то 1,3-детная. В Индии еще пока суммарный коэффициент рождаемости, то есть условное число детей на семью или одну женщину балансирует где-то на уровне двух детей. Можно очень условно считать, что все, что касается демографического воспроизводства в Индии пока в два раза больше», — объяснил демограф.

С учетом предыдущих заделов и предыдущих поколений Индия не уступит свое первенство в ближайшие десятилетия Юрий Крупнов демограф

По оценке World Population Review, на 18 января 2023 года население Индии увеличилось до 1,423 миллиарда человек. ООН ожидала, что Китай потеряет первенство, но прогнозировала это позже. Там считают, что к 2050 году Индия значительно обгонит Китай: в ней будет жить более 1,668 миллиарда человек, в то время как в Китае — 1,317 миллиарда.

В ноябре 2022 года население Земли достигло восьми миллиардов человек. При этом аналитики отмечают, что в последние годы темпы прироста численности жителей планеты заметно сократились, а в 2020 и 2021 году приблизились к нулевым.