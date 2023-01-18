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15:00, 18 января 2023Россия

В Москве годовалый ребенок умер после лечения простуды на дому

Shot: в Москве годовалый ребенок умер после назначенного врачом лечения простуды на дому

Фото: Shutterstock

В Москве в районе Марьино годовалый ребенок умер после лечения простуды на дому. По предварительным данным, у мальчика развилась пневмония. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Как стало известно каналу, амбулаторное лечение ребенку назначил врач. 28-летняя мать рассказала, что у сына поднялась температура примерно неделю назад.

По словам жительницы столицы, педиатр осматривал ребенка накануне смерти. Он диагностировал острую инфекцию дыхательных путей, но в госпитализации отказал. На момент приема у ребенка была температура 36,5, насморк, кашель, хрипы при прослушивании.

Врач назначил делать ингаляции, капать в нос, принимать противовирусные и ибупрофен при повышении температуры. Экспресс-тест на COVID-19 у мальчика был отрицательным. Точную причину смерти предстоит установить экспертам.

В декабре 2022 года сообщалось о смерти заболевшего ОРВИ годовалого ребенка спустя три дня после визита педиатра. До этого двое детей с признаками простуды скончались в Липецкой области. Один из погибших — восьмилетний школьник.

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Анна Щербакова
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