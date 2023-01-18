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14:06, 18 января 2023Бывший СССР

Лавров объяснил подход России к территориальной целостности Украины

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не считает украинское правительство законной властью

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Россия уважает устав ООН, согласно которому важно уважать суверенное равенство государств и право на их самоопределение, однако считает, что эти положения не соблюдают власти Украины, а потому не может назвать их законным правительством. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, его цитирует корреспондент «Ленты.ру».

«[После 2014 года] пришедшие [на Украине] власти заявили, что будут изгонять русских из Крыма, против воспротивившихся обвинили войну, в Одессе людей сожгли заживо... Украинские власти завели уголовное дело против тех, кого сожгли, никто не проявляет никакого интереса к этим событиям», — возмутился Лавров.

Так он объяснил, почему Москва не разделяет подход к уважению территориальной целостности в отношении Киева.

Министр также уверен, что Россия честно выполняла положения Минских соглашений, в отличие от стран Запада или Украины. Он назвал шулерами западных подписантов этих соглашений.

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Алевтина Запольская
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