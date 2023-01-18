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12:55, 18 января 2023Бывший СССР

Лавров ответил на идею Украины о трибунале фразой «чем бы дитя ни тешилось»

Лавров ответил на идею Украины о трибунале над Россией фразой «чем бы дитя ни тешилось»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинская сторона использует идею о трибунале над Россией как трибуну для сотрясания воздуха. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Министр назвал фантасмагорическими все обсуждения трибунала и создания механизма взыскания репараций с России. «Чем бы дитя ни тешилось, но все эти трибуналы нужны Украине и их покровителем как трибуны, чтобы сотрясать воздух. Больше ни для чего», — заключил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия честно выполняла положения Минских соглашений, в то время как отказавшиеся от документа подписанты от стран Запада позже признались в том, что договоренности были подписаны для того, чтобы выиграть время для военной помощи Украине и подготовке к конфликту с Россией. Он назвал шулерами западных подписантов Минских соглашений.

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Виктория Кондратьева
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