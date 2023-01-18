В Польше заявили о попытках втянуть страну в военный конфликт с Россией

Myśl Polska: власти Польши пытаются втянуть страну в военный конфликт с Россией

Власти Польши пытаются втянуть страну в военный конфликт с Россией. Такое мнение выразила обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

Колумнистка заявила, что Польша сегодня не является самостоятельным государством и представляет собой полигон Запада и потенциальное поле битвы с целью максимально оттеснить Россию на восток. По ее словам, полякам следует психологически готовиться к худшему, так как политические элиты страны «желают совершить акт самоуничтожения» путем втягивания граждан в военное противостояние.

Горлицкая считает, что в случае вооруженного столкновения с Россией полякам будет некуда бежать. «Готов ли финансово истощенный, необразованный, неохотно читающий что-либо, кроме кулинарной книги, гражданин [Польши] столкнуться хотя бы с тем фактом, что его родина находится в состоянии войны с величайшим государством мира?» — задалась риторическим вопросом журналистка.

Обозреватель добавила, что Варшава «просто никто» для Москвы. При этом она отметила, что скопление на территории Польши вооружений и военных структур НАТО делает ее целью для возможного удара со стороны России.

Ранее обозреватель Витольд Модзелевский в статье для Myśl Polska назвал русофобию главным политическим инструментом Польши. Он рассказал, что враждебное отношение к русским всегда занимало важное место в политике страны, однако из-за конфликта на Украине стало основным политическим вектором.