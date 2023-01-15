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06:32, 15 января 2023Интернет и СМИ

Русофобию назвали главным политическим инструментом Польши

Myśl Polska: русофобия в Польше стала главным политическим инструментом

Фото: Nemesia Production / Unsplash

Русофобия в Польше стала главным политическим инструментом, заявил обозреватель Витольд Модзелевский в своей статье для Myśl Polska.

«Русофобия в Польше была частью "политического спорта" — бессмысленной борьбы, отнимающей значительную часть потенциала политического класса», — отметил он.

Журналист отметил, что русофобия была свойственна как правящей элите, так и оппозиции. По его словам, между сторонами шло «соревнование в области антироссийской риторики», использование которой делает их заложниками ситуации.

Модзелевский подчеркнул, что русофобия всегда занимала важное место в политике Польши, но после начала специальной военной операции на Украине стала основным политическим вектором всех представителей власти и оппозиции. По его словам, под влияние тренда русофобии попадают и СМИ.

Ранее сообщалось, что Польша и Литва предлагают включить ограничения в отношении российской атомной энергетики в десятый пакет санкций Евросоюза. По данным собеседников Reuters, Варшава и Вильнюс также предлагают расширить санкции в отношении российских средств массовой информации и банков, отключив еще несколько кредитных организаций от системы SWIFT.

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Марина Совина
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