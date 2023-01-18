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08:17, 18 января 2023Мир

Белый медведь пробрался в поселок и убил двоих людей

KTUU-TV: белый медведь пробрался в поселок на западе Аляски и убил двоих людей

Фото: Unsplash

Два человека погибли в результате нападения белого медведя в поселении Уэльс на западе Аляски. Об этом сообщает местный телеканал KTUU-TV.

Зверь пробрался в населенный пункт и преследовал нескольких жителей​. В итоге медведь напал на взрослую женщину и мальчика-подростка. Оба скончались от полученных травм, уточняет телеканал со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, медведь был убит местным жителем.

Ранее сообщалось, что на Чукотке собаки спасли местного жителя, на которого напал разъяренный белый медведь. Сам мужчина не помнит, как оказался в селе после нападения. Предположительно, от хищника его спасли собаки, так как он вернулся в село на собачьей упряжке.

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Марина Совина
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