Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 18 января 2023Россия

В граничащем с Украиной регионе России сработала система ПВО

Глава Белгородской области Гладков сообщил, что в регионе сработала система ПВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Красногвардейским районом Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточнил Гладков, по предварительной информации, пострадавших в этом районе нет. «Оперативные службы сейчас обследуют территорию», — сообщил губернатор.

Днем ранее Вооруженные силы Украины трижды обстреляли регион.

Кроме того, город Шебекино Белгородской области попадал под обстрел 15 января. Снаряды ВСУ попали в торговые ряды на шебекинском рынке. По данным губернатора, в результате обстрела никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Путин назвал действия России попыткой прекратить войну в Донбассе
Опубликована карта боевых действий на Украине
В НАТО призвали увеличить производство техники и боеприпасов для Украины
Мир призвали готовиться к новым пандемиям
Пушилин сообщил о продвижении штурмовых бригад в Артемовске
Полковник рассказал об особенностях упавшего под Киевом вертолета
Суд оставил под стражей шеф-редактора «Sputnik Литва»
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Казахстан
В Германии заявили об острой нехватке молодых кадров
Последствия гибели главы МВД Украины для власти в стране оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.