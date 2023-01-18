В граничащем с Украиной регионе России сработала система ПВО

Глава Белгородской области Гладков сообщил, что в регионе сработала система ПВО

Над Красногвардейским районом Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточнил Гладков, по предварительной информации, пострадавших в этом районе нет. «Оперативные службы сейчас обследуют территорию», — сообщил губернатор.

Днем ранее Вооруженные силы Украины трижды обстреляли регион.

Кроме того, город Шебекино Белгородской области попадал под обстрел 15 января. Снаряды ВСУ попали в торговые ряды на шебекинском рынке. По данным губернатора, в результате обстрела никто не пострадал.