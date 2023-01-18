AFP: старейшая жительница планеты умерла в возрасте 118 лет

Старейшая жительница планеты, французская монахиня сестра Андре (в миру Люсиль Рандон) умерла в возрасте 118 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Agency France Presse (AFP).

Как сообщил изданию представитель дома престарелых в городе Тулон, где сестра Андре жила с 2009 года, ее смерть наступила во сне.

Люсиль Рандон родилась во Франции 11 февраля 1904 года. Она была признана старейшей жительницей планеты 26 апреля 2022 года после смерти японки Кане Танаки в возрасте 119 лет.

В начале января стало известно, что старейшая жительница США Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет. По данным Геронтологической исследовательской группы, которая специализируется на отслеживании супердолгожителей в возрасте более 110 лет, Хендрикс была четвертой из самых старых людей в мире.