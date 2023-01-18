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05:00, 18 января 2023Из жизни

Женщина вышла замуж за осужденного на 20 лет насильника

Британка влюбилась в осужденного за изнасилование мужчину и вышла за него замуж в тюрьме

Фото: @gemmavasquez

Жительница британского города Глазго вышла замуж за сидящего в американской тюрьме насильника после девяти месяцев отношений. Об этом сообщает The Mirror.

В 2020 году Джемма Морган, которой сейчас 31 год, подыскивала преподавателя испанского языка. Она опубликовала объявление в соцсетях и в результате познакомилась с женщиной, которая согласилась учить ее испанскому. В феврале 2021 года та рассказала Джемме о своем сыне Леонеле Васкесе, оказавшемся за решеткой. Мужчину осудили на 20 лет за изнасилование, и к тому моменту он успел отсидеть в американской тюрьме половину срока.

Джемма решила связаться с заключенным, стала подолгу разговаривать с ним по телефону и в итоге влюбилась. Она утверждает, что ее не волнует, что он в тюрьме. «Любовь может прийти к кому угодно. Он просто дополняет меня», — говорит британка.

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«У меня до сих пор сердце екает каждый раз, когда он звонит мне, или его имя появляется над полученным сообщением. Я всегда очень взволнована», — рассказала женщина. Она подчеркнула, что у нее и ее возлюбленного одинаковое чувство юмора, оба любят музыку 1990-х годов и одни и те же фильмы.

В апреле 2022 года Джемма пересекла Атлантический океан, чтобы навестить возлюбленного. Она провела в США пять недель и смогла встречаться с Васкесом по три часа в неделю. В июле 2022 года Леональ сделал ей предложение по телефону, и Джемма согласилась. Он отправил британке кольцо, и они планировали пожениться на Новый год. Однако Васкес удивил Джемму, организовав свадьбу во время ее посещения в декабре.

Свадьба прошла под рождественской елью в комнате для посещений. Они поженились без свидетелей в присутствии двоих охранников. Джемме разрешили обнять Лайонеля, поцеловать его и подержать за руку. Влюбленные станцевали первый танец под воображаемую музыку.

Семьи обоих молодоженов поддерживают их союз и планируют переехать в испаноязычную страну, когда Васкеса освободят и пройдет год испытательного срока. «Я ждал кого-то, кто полюбит меня таким, какой я есть. Но я думал, почему я должен кому-то нравиться. Никогда не забуду дня, когда Джемма написала мне сообщение. Я перечитал его десять раз. Это было так идеально. У нас с ней много общего, просто энергия, которая стояла за ее словами, сделала меня счастливым», — сказал Лайонель.

Он ожидает, что за хорошее поведение его выпустят из тюрьмы в ближайшие четыре года.

Ранее сообщалось, что 27-летняя жительница Великобритании Наоми Окендо вышла замуж за своего американского парня по переписке, заключенного в тюрьму на 24 года. Девушка призналась, что даже никогда не видела супруга в реальной жизни.

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Алиса Дмитриева
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