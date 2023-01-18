Российская участница «Мисс Вселенная» высказалась о подтасовке итогов конкурса

«Мисс Россия» Анна Линникова высказалось о предвзятости на конкурсе «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова высказалась о подтасовке итогов «Мисс Вселенная». Об этом сообщает издание Super.

Россиянка считает, что победительница конкурса, представительница Соединенных Штатов Р'Бонни Габриэль, достойна завоеванного титула: «Мне довелось пообщаться с участницей из США, она очень умная, добрая и позитивная. Я уверена, что она блестяще справится с обязанностями "Мисс Вселенной"».

Линникова признала существование мнения, согласно которому организаторы конкурса склонны к предвзятости и фаворитизму. «У конкурса сменился владелец и пара человек из дирекции, но вся команда старая, — объяснила она. — Они проводят десятилетиями эти конкурсы и точно знают, какая им нужна мисс, с какими ценностями».

Ранее организаторов конкурсов красоты «Мисс США» и «Мисс Вселенная» заподозрили в подтасовке итоговых результатов. Многие сторонники этой теории указали на то, что занявшая второе место представительница Венесуэлы Аманда Дудамель лучше отвечала на вопросы, а ее наряды подвергались меньшей критике. В ответ на обвинения генеральный директор «Мисс Вселенная» Эми Эммерих сказала, что результаты конкурса были проверены «одной из четырех ведущих аудиторских фирм США», которая не нашла нарушений.

