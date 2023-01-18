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10:28, 18 января 2023Россия

Россель рассказал о спасении крупнейшего производителя танков от Чубайса

Эдуард Россель рассказал о спасении «Уралвагонзавода» от Чубайса

Фото: ТАСС

Уралвагонзавод — крупнейший производитель танков — удалось сохранить в начале 1990-х благодаря крупному оборонному заказу, хотя Анатолий Чубайс считал предприятие не нужным. О спасении завода рассказал первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, пишет «Комменрсантъ».

В 1990-е Чубайс возглавлял комитет по управлению госимуществом и был идеологом приватизации. «Прихожу я к Чубайсу, говорю, что есть у нас Уралвагонзавод — 60 тысяч рабочих. Заказов военных нет, завод стоит. Что делать? А он говорит: "Уралвагонзавод нам не нужен"», — вспомнил Россель на встрече со студентами Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Он добавил, что больше никогда не встречался с Чубайсом.

Россель также пояснил, что завод спас крупный контракт с Минобороны России. Кроме того, он рассказал, что из-за приватизации регион чуть не лишился и Уралмашзавода.

Ранее Уралвагонзавод отправил Министерству обороны новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Т-90М получил новый башенный модуль с многослойным бронированием, динамическую защиту «Реликт» и решетчатые экраны.

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Алина Гончарова
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