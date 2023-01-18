В США рассказали об уничтожении резервов ВСУ в Артемовске

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об уничтожении резервов ВСУ в Артемовске

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обученные резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовившиеся для удара на юге, уничтожены. Об этом он рассказал в видео на своем YouТube-канале.

«Украинцы пытались сформировать резервы для возможного наступления на южном направлении. <…> Эти подразделения погибли в Бахмуте [Артемовске]. Сейчас у украинцев осталось в совокупности около 140–150 тысяч боеспособных солдат», — заявил экс-советник оборонного ведомства США.

Макгрегор добавил, что личный состав Российской армии подготовлен на высоком уровне. По его словам, российские военнослужащие ответственно подходят к выполнению боевых задач.

Ранее Макгрегор рассказал, что бойцы ВСУ находятся в панике из-за успешных действий российских военных. Он назвал текущую ситуацию на Украине пугающей и подчеркнул, что медики страны перегружены из-за числа поступающих раненых.

В конце ноября Макрегор сообщал, что ВСУ несут огромные потери. Он заявил, что украинская сторона к тому моменту «потеряла более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными».