Призер Олимпиады пожаловался на уровень организации российских турниров

Призер Олимпиады биатлонист Халили пожаловался на уровень организации российских турниров

Призер Олимпийских игр в эстафете Карим Халили пожаловался на уровень организации турниров по биатлону в России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Во многих местах уровень проживания и питания спортсменов оставляет желать лучшего. Все-таки приезжают биатлонисты высокого уровня, но иногда им очень сложно найти достойное питание, которое необходимо для восстановления», — рассказал Халили.

При этом россиянин добавил, что организаторы стараются поднять престиж соревнований. По словам Халили, проблемы с питанием биатлонисты решают самостоятельно: спортсмены возят с собой продукты и мультиварку.

16 сентября 2022 года стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое длится с начала марта. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.