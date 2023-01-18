Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Джон Миллман
0:3
Завершен
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Суперкубок Италии|Финал
Кристал Пэлас
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|7-й тур
Кэти Волынец
Завтра
03:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Australian Open (ж)
13:07, 18 января 2023Спорт

Призер Олимпиады пожаловался на уровень организации российских турниров

Призер Олимпиады биатлонист Халили пожаловался на уровень организации российских турниров
Карим Халили

Карим Халили. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Призер Олимпийских игр в эстафете Карим Халили пожаловался на уровень организации турниров по биатлону в России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Во многих местах уровень проживания и питания спортсменов оставляет желать лучшего. Все-таки приезжают биатлонисты высокого уровня, но иногда им очень сложно найти достойное питание, которое необходимо для восстановления», — рассказал Халили.

При этом россиянин добавил, что организаторы стараются поднять престиж соревнований. По словам Халили, проблемы с питанием биатлонисты решают самостоятельно: спортсмены возят с собой продукты и мультиварку.

16 сентября 2022 года стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое длится с начала марта. Распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Путин назвал действия России попыткой прекратить войну в Донбассе
В Госдуме призвали россиян готовиться к блокировке YouTube
В СБУ назвали версии крушения вертолета в Броварах
Сотрудники ФСБ задержали подполковника полиции за разглашение гостайны
В российском магазине обнаружили одежду с запрещенной символикой ЛГБТ
Москве предрекли дефицит одного вида новостроек
Норвегия открыла новое месторождение газа
Лавров заявил о предложенной помощи в организации прохода по Лачинскому коридору
Генсек ООН назвал ситуацию в мире худшей за всю его жизнь
Названы самые популярные ноутбуки в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.