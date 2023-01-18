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07:50, 18 января 2023Мир

Швейцария запретила реэкспорт своего оружия на Украину

Президент Швейцарии Берсе: страна не разрешит реэкспорт своего вооружения на Украину

Президент Швейцарии Ален Берсе напомнил о нейтралитете страны и подчеркнул, что запрещает реэкспорт швейцарского вооружения, поставленного Германии и Испании, на Украину. Цитату приводит газета «Коммерсантъ».

«Это страна Женевских конвенций, участвующая в процессе переговоров, государство мира, которое не экспортирует оружие в зоны конфликтов», — подчеркнул Берсе.

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Бывший президент Швейцарии Иньяцио Кассис также обещал не поддаваться давлению, а в Минэкономики страны в ноябре даже ввели эмбарго на поставки оружия, причем как Украине, так и России. Впрочем, оно осуществлялось и до этого, но на основе законов, регулирующих контроль за имуществом и военное имущество.

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Виктория Кондратьева
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