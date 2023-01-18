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20:22, 18 января 2023Путешествия

Пассажиры подавшего сигнал бедствия над океаном самолета описали свои ощущения

Самолет Qantas подал сигнал бедствия над океаном и благополучно приземлился в Сиднее

Фото: Jakob Owens / Unsplash

Пассажиры рейса Qantas рассказали о своих ощущениях, когда самолет подал сигнал бедствия, пролетая над Тихим океаном. Об этом сообщает Daily Mail.

После благополучного приземления путешественники, выходя из самолета, рассказали встречавшим их журналистам о полете с неисправным двигателем. Один из пассажиров заявил, что почувствовал лишь «легкую дрожь», а другой описал это как «неровную турбулентность».

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Уточняется, что самолет Boeing 737 направлялся из Новой Зеландии в Австралию. После трех часов полета у воздушного судна возникла проблема с одним из двух двигателей. В итоге лайнер автоматически подал сигнал бедствия, который означает, что самолет находится в неминуемой опасности и нуждается в экстренной помощи. Спустя час он благополучно приземлился в Сиднее, хотя опасность существовала до момента остановки Boeing. В качестве мер предосторожности были переведены в режим ожидания аварийные бригады аэропорта, в том числе скорая помощь и полиция.

В сентябре пассажирский лайнер, следовавший из Антальи, подал сигнал бедствия перед посадкой в аэропорту Санкт-Петербурга. Экипаж доложил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей.

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Зарина Дзагоева
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Пассажиры подавшего сигнал бедствия над океаном самолета описали свои ощущения
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