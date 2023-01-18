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22:01, 18 января 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о замедлении боевых действий на Украине

Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине из-за «усталости» Киева и Москвы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В ходе выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский ответил на просьбу прокомментировать текущую ситуацию в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Один из журналистов попросил Зеленского оценить ситуацию на Украине, которая по его словам «больше похожа на тупик». В ответ глава государства рассказал о замедлении боевых действий в стране. Он подчеркнул, что это происходит по «понятным причинам», среди которых зимнее время года и «усталость» Киева и Москвы.

Украинский лидер добавил, что на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои.

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Марина Совина
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