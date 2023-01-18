Умер награжденный Киевом националист времен Великой Отечественной войны

На Украине сообщили о смерти националиста времен ВОВ, которого власти наградили орденом

На Украине умер экс-сотник «Украинской повстанческой армии» (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещенная в России экстремистская организация) времен Великой Отечественной войны (ВОВ) Мирослав Симчич, которого власти республики наградили орденом Свободы. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук, цитирует РИА Новости.

«Сегодня отошел в вечность сотник УПА. (...) Наш земляк Мирослав Симчич», — заявила она. Уточняется, что его отряд в октябре 1944 года напал на село Троица. Там было убито более 80 человек, в том числе дети, старики и женщины.

Бывшего сотника после войны осудили за убийство мирного населения и военные преступления. Нынешнее украинское правительство наградило его орденом «За заслуги». Согласно информации из открытых источников, Симчич получил звание «Герой Украины» в октябре 2022 года. Как отмечается, он скончался на 101 году жизни.

В январе 2008 года в городе Коломыя на западе Украины ему установили памятник из гранита высотой около трех метров. На одной из его сторон написано «Мирославу Симчичу», на другой — «Борцам за независимость Украины». Событие приурочили к дню рождения Симчича.