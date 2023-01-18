Замминистра просвещения Корнеев заявил, что усыновление детей иностранцами сошло на нет

Иностранцы перестали усыновлять российских детей. Об этом заявил заместитель министра просвещения России Андрей Корнеев, его слова приводит РИА Новости.

По словам Корнеева, за весь 2022 год ни один иностранный гражданин не получил разрешения на знакомство с российским ребенком для последующего усыновления.

«В 2022 году не было выдано ни одного согласия органа опеки и попечительства на знакомство иностранных кандидатов усыновить российских детей. (...) Все понимают, какая ситуация происходит в мире, (...) поэтому по факту можно констатировать, что иностранное усыновление сошло на нет», — заявил он.

1 августа 2022 года в Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления детей из России для граждан недружественных стран. В России с 2013 года действует «закон Димы Яковлева», ставший ответом на американский «акт Магнитского». Согласно ему, американским гражданам запрещено усыновлять российских детей.