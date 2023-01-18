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19:24, 18 января 2023Мир

Испания выступила за принятие совместного решения по поставке танков Украине

Глава МИД Испании Альбарес: решение по поставке танков Украине нужно принимать совместно
Хосе Мануэль Альбарес

Хосе Мануэль Альбарес. Фото: Susana Vera / Reuters

Решение по поставке танков Украине нужно принимать совместно с союзниками. Такое мнение в среду, 18 января, выразил глава Министерства иностранных дел (МИД) Испании Хосе Мануэль Альбарес, его словам передает газета El Mundo.

Отмечается, что накануне испанский министр посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где указал, что на сегодняшний день Мадрид не рассматривает возможность отправки боевых бронированных машин Leopard на Украину.

«Нам нравится делать что-то вместе с остальными союзниками», — заявил Альбарес, когда журналисты спросили его о передаче танков Киеву в Мадриде. «Позвольте мне дождаться различных мнений и принятия решений, которые должны быть приняты в пятницу», — добавил он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель поддержал поставки танков на Украину. Он также подчеркнул, что военная поддержка Киева будет осуществляться через Европейский фонд мира.

11 января президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard. В Германии в ответ на инициативу Варшавы заявили, что передача танков Leopard Киеву без разрешения германского правительства противозаконна.

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Варвара Кошечкина
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