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02:51, 18 января 2023Мир

Премьер-министр Испании заявил о «скрытых» союзниках Путина в Европе

Премьер-министр Испании Санчес заявил, что у Путина есть много скрытых союзников в Европе
Педро Санчес

Педро Санчес. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что у президента России Владимира Путина есть много скрытых союзников в Европе. Его словам приводит La Vanguardia.

«Российский автократ не одинок в своем реакционном стремлении расколоть мир и повернуть время вспять. У него много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии к Путину, но всего год назад приезжали к нему и хвалили его методы», — заявил политик.

По его словам, миру следует «бороться с гнилыми семенами, которые Путин посеял». Санчес заявил, что оружием против этого должны стать «демократия, прозрачность и эффективная политика».

Ранее кабинет министров России предложил Путину прекратить действие международных договоров СЕ в отношении Москвы. Позднее, 17 января, президент внес в Госдуму законопроект, согласно которому международные договоры СЕ в отношении России прекратят свое действие. На данный момент законопроект зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

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Марина Совина
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