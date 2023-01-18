На Украине призвали включить дополнительный пункт в зерновую сделку

Глава Минэкономики Украины Свириденко призвала включить поставки стали в зерновую сделку

В зерновую сделку нужно включить дополнительный пункт, призвала глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко. Ее слова приводит Bloomberg.

По ее словам, в соглашение следует добавить поставки стали, чтобы поддержать пострадавшую экономику. Помимо этого, она предложила задействовать больше портов и увеличить объемы экспорта.

«Мы сосредоточимся на строительстве большего количества хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но что нам нужно сделать со стратегической точки зрения — это открыть морские порты. Речь идет не только о сельском хозяйстве, но и о стали», — объяснила глава ведомства.

Министр добавила, что доходы страны рухнули из-за падения экспорта основных товаров и ударов по энергетической инфраструктуре. По ее данным, в прошлом году ВВП сократился на 30,2 процента.

Кроме того, Свириденко заявила, что будет обсуждать поставки оружия с партнерами «снова и снова, даже в Давосе». «Нам нужны противоракетные системы и тяжелое вооружение и от Германии», — сказала она.

Министр экономики также отметила, что кредит от Международного Валютного Фонда будет иметь решающее значение для финансирования страны в дополнение к помощи от США и Европейского Союза. Уточняется, что Киев планирует заключить сделку с американским кредитором в марте.

Ранее российская сторона заподозрила Службу безопасности Украины (СБУ) в подготовке провокации в рамках зернового соглашения. Предполагается, что Киев планирует взрыв зернохранилища в населенном пункте Караичное Харьковской области, чтобы обвинить в нем Москву.