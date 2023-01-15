Минобороны заявило о подготовке СБУ провокации в рамках зерновой сделки

Минобороны: СБУ планирует взрыв зернохранилища в Харьковской области для обвинения России

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует взрыв зернохранилища в населенном пункте Караичное Харьковской области для дискредитации России в рамках «зерновой сделки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине.

По данным ведомства, СБУ готовит провокацию для обвинения Москвы в создании «дефицита продовольствия» на Украине.

Спецслужба уже приступила к минированию зернохранилища, после подрыва которого Россию обвинят в «намеренном уничтожении запасов зерна на Украине» и «провоцировании голода», сообщает российское ведомство. В Волчанск уже прибыли украинские специалисты по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек, говорится в сообщении.

При этом западные СМИ в своих материалах вновь потребуют «жесткой ответной реакции мирового сообщества».

Зерновой коридор

Морской «зерновой коридор» начал работать после заключения сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля. Он подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая порты Одессы. Количество тонн сельскохозяйственной продукции, вывезенной с июля 2022 года с Украины, было подсчитано турецкими властями.

Почти 17 миллионов тонн зерна было отправлено нуждающимся Хулуси Акар Министр обороны Турции

Провокации ВСУ

В ноябре 2022 года председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они целенаправленно бьют по сельскохозяйственным объектам, чтобы вызвать голод на территории.

Это происходит не на протяжении одного дня, а в течение четырех-пяти месяцев, что подтверждает, что это целенаправленная политика сгона населения с территории. Это чистый геноцид Владимир Рогов Председатель движения «Мы вместе с Россией»

По словам Рогова, уничтожены тысячи голов скота, особенно в Васильевском и Каменско-Днепровском районах по линии соприкосновения. Он уточнил, что украинская сторона уничтожила огнем из РСЗО HIMARS коровники, зернохранилище, сеновал, а также нанесла удар по водоканалу.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил, что регион тем не менее обеспечен зерновыми, несколькими видами круп и подсолнечным маслом, хотя в одно из крупнейших предприятий, Пологовский маслоэкстракционный завод, попало несколько десятков снарядов.

Позиция России

В свою очередь, посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что российская сторона пока не увидела прогресса в вопросе экспорта своей сельхозпродукции в рамках зерновой сделки.

Ерхов напомнил, что экспорт российской продукции предусмотрен соответствующим меморандумом о взаимопонимании с ООН.

В декабре заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин говорил, что Россия пока не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки.