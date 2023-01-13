В России не увидели прогресса в экспорте сельхозпродукции

Посол России в Турции Ерхов заявил об отсутствии прогресса в экспорте российского зерна

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что российская сторона пока не увидела прогресса в вопросе экспорта своей сельхозпродукции в рамках зерновой сделки. Его слова приводит Telegram-канал «Повестка дня Турции».

Ерхов напомнил, что экспорт российской продукции предусмотрен соответствующим меморандумом о взаимопонимании с ООН.

В декабре заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин говорил, что Россия пока не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки.

Он также усомнился в ее смысле без внесения корректировок. По словам замминистра, первая часть сделки, касающаяся экспорта украинского зерна, выполняется, в то время как результаты реализации Меморандума о беспрепятственном доступе сельскохозяйственной продукции Россию не устраивают.