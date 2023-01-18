Художник достал камни из почек и сделал из них Стоунхендж

Британский художник воссоздал миниатюрную скульптуру Стоунхенджа, используя камни из почек

Британский художник воссоздал миниатюрную скульптуру Стоунхенджа, используя камни из собственных почек, которые он доставал в течение нескольких лет при помощи врачей. Об этом сообщает NDTV.

Саймон Ле Боггит (Simon Le Boggit) представил свою уникальную интерпретацию исторической достопримечательности Англии на выставке, организованной благотворительной организацией Outside In.

Художник рассказал, что идея сделать микроскульптуру из собственных почечных камней пришла ему в голову во время медицинских процедур, которые он делал несколько лет. Он заявил, что его произведение задумано как «памятник самоотверженности, усердию и человеческому пониманию, проявленным заботливым персоналом Национальной службы здравоохранения» (NHS).

Ранее сообщалось, что 52-летний художник из Филиппин Элито Цирка начал писать картины кровью и вызвал общественный резонанс. Он вырос в бедной семье, поэтому не мог позволить себе купить краски. «Каждый раз, когда я царапался, то использовал свою кровь для рисования, поскольку ее было сложно отмыть», — сказал художник.