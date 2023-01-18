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00:47, 18 января 2023Мир

Во Франции начался суд над участниками планируемого покушения на Макрона

AFP: в Париже начался суд над 13 участниками планируемого покушения на президента Макрона
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Pool / Reuters

В Париже начался суд над 13 участниками планируемого покушения на президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что расследование дела было начато еще в октябре 2018 года после сообщений о покушении на Макрона во время церемонии по случаю 100-летней годовщины подписания перемирия в конце Первой мировой войны. Ультраправый активист Жан-Пьер Буйе и остальные преступники планировали пронести на мероприятие керамический нож.

Буйе вместе с тремя сообщниками был задержан в Мозеле за два дня до церемонии. После ареста у него дома было найдено оружие и патроны к нему. После, на основе данных из группы в соцсетях, где подозреваемый был одним из администраторов, были задержаны еще несколько человек. Среди подсудимых 12 мужчин и две женщины от 26 до 66 лет.

Помимо покушения на главу государства, злоумышленникам вменяются планы по нападению на мигрантов и мечети. По данным следствия, они обсуждали возможный государственный переворот и во время личных встреч «с милитаристским уклоном» в 2017 и 2018 году.

В июле 2017 года в пригороде Парижа был задержан 23-летний мужчина, готовивший покушение на президента Франции Эммануэля Макрона. Он планировал совершить нападение на главу государства во время военного парада на Елисейских полях 14 июля, посвященного национальному празднику страны Дню взятия Бастилии.

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Юлия Мискевич
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