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22:03, 18 января 2023Мир

США оценили намерения Белоруссии присоединиться к спецоперации на Украине

Белый дом сообщил, что США не видят у Белоруссии намерений присоединиться к СВО

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, оценивая возможность Белоруссии присоединиться к специальной военной операции (СВО) России на Украине, рассказал, что в настоящее время США не видят у Минска подобных намерений, сообщает ТАСС.

«Мы все еще не видим признаков того, что Белоруссия намерена или планирует, или проводит организационную подготовку с целью физически войти на украинскую территорию», — заявил он, отметив, что у Минска пока нет планов оказывать помощь российским военным.

При этом представитель американской администрации подчеркнул, что Вашингтон обеспокоен совместными учениями России и Белоруссии. По словам Кирби, США, как и раньше, внимательно следят за подобными действиями стран.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что страна будет вынуждена отреагировать на санкции США. Он назвал введение новых ограничений недальновидным и ошибочным шагом.

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Марина Совина
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