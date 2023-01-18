В США рассказали о «тайном плане» в отношении России

Политический обозреватель Хортон заявил о «тайном плане» Вашингтона в отношении России

У Вашингтона есть «тайный план» в отношении России. Об этом сообщил политический обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, речь идет о поддержке Соединенными Штатами «повстанческого движения» в западной части Украины против российских сил на востоке.

Обозреватель привел в пример конфликт в Афганистане, когда официальный Вашингтон «поддерживал моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена», в результате чего США удалось «удачно обанкротить СССР».

В конце декабря власти Кременчуга Полтавской области Украины переименовали одну улицу и дали ей имя главы Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, запрещенные в России экстремистские организации). При этом власти Кременчуга назвали его в заявлении «известным украинским общественным деятелем».