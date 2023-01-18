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10:04, 18 января 2023Россия

Тело россиянки почти месяц пролежало на дне водохранилища

В Красноярском крае машину с телом женщины спустя месяц подняли со дна водохранилища

Фото: Telegram-канал «Служба спасения Красноярского края»

В Красноярском крае автомобиль с телом женщины подняли со дна водохранилища. Оно пролежало там почти месяц. Об этом сообщается в Telegram-канале службы спасения российского региона.

На Красноярском водохранилище, в заливе Усть-Погромный Балахтинского района 22 декабря 2022 года легковой автомобиль, в котором находились два человека, 40-летняя женщина и 38-летний мужчина, провалился под лед. Мужчина смог выбраться самостоятельно, женщина погибла.

17 января спасатели подняли машину с глубины 45 метров. «Тело женщины, которая находилась внутри автомобиля, спасатели передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

Ранее в Баргузинском районе Бурятии спасатели нашли под льдом озера Байкал тело пропавшего на снегоходе мужчины. Он ночью отправился кататься в район Мыса Крестовского и не вернулся.

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Евгения Куликова
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