В отелях Таиланда столкнулись с острой нехваткой персонала

Bangkok Post: в отелях Таиланда не хватает около 30 процентов персонала

Отели Таиланда столкнулись с острым дефицитом сотрудников для обслуживания иностранных туристов. Об этом пишет Bangkok Post.

По данным издания, нехватка персонала проявилась еще во время массовых закрытий гостиниц популярной курортной страны Азии из-за ограничений по COVID-19. Отмечается, что работники не спешат возвращаться в отрасль, несмотря на рост зарплаты до допандемийных уровней.

В Ассоциации отелей Таиланда сообщили, что во всех гостиничных сегментах не хватает около 30 процентов персонала. В результате некоторые сотрудники получают дополнительную нагрузку и нередко выполняют по несколько работ одновременно.

Специалисты подчеркивают, что в постоянном поиске работников находятся владельцы четырехзвездочных гостиниц, поскольку их опытных сотрудников переманивают конкуренты из пятизвездочных гостиниц, предлагая более высокий уровень зарплаты.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда до конца 2023 года могут продлить срок безвизового пребывания для иностранных туристов. Отмечается, что с 1 октября по 31 марта иностранные туристы могут оставаться в стране без визы до 45 дней.