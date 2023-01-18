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03:33, 18 января 2023Россия

Россиянам рассказали о новых трудовых книжках в 2023 году

Юрист Астаева заявила, что c 1 января 2023 года вводятся трудовые книжки нового образца

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С 1 января вводятся трудовые книжки нового образца, однако никакой необходимости в замене документа нет — все бланки, имеющиеся у работодателей, могут использоваться без ограничений. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Марина Астаева в беседе с агентством «Прайм».

По словам Астаевой, изменения коснулись общего объема трудовой книжки и вкладыша, поэтому их нельзя назвать существенными. Имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца действительны и обмену на новые не подлежат, заявила юрист.

Приказ «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек» регламентирует сам вид документа — разделы с общим положением, сведения о работнике, о работе, о награждениях и прочие разделы. Документ действует до 1 сентября 2027 года.

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Юлия Мискевич
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