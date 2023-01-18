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10:44, 18 января 2023Россия

В российском детсаду у ребенка выявили туберкулез

В одном из детских садов Югры у ребенка выявили туберкулез

Фото: РИА Новости

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) у воспитанника детского сада № 67 «Умка» выявили туберкулез. Об этом сообщает пресс-служба администрации российского города во «ВКонтакте».

В мэрии уточнили, что вспышки заболевания в учреждении дошкольного образования нет и ребенок его не посещает.

«По информации детской поликлиники, у одного ребенка диагностирована пассивная форма туберкулеза. Он получает лечение, детский сад не посещает. В учреждении приняты все меры в соответствии с требованиями СанПиН», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Туве суд приговорил к одному году ограничения свободы на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 39-летнего местного жителя. Он заразил восьмилетнюю девочку и шестилетнего мальчика туберкулезом.

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Евгения Куликова
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