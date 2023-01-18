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16:11, 18 января 2023Россия

ВСУ ударили по школе в Запорожье

Рогов сообщил об артиллерийском ударе ВСУ по городу Михайловка в Запорожье
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по городу Михайловка в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram. Среди подвергшихся обстрелу объектов — здание школы.

«Удары нанесены по школе и току с зерном. Информация по жертвам и разрушениям уточняется», — написал Рогов, уточнив, что огонь велся около 15:00 из тяжелых видов вооружения.

Накануне в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Среди них — Сумская, Николаевская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская и Днепропетровская области.

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Василий Мека
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