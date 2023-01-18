ВСУ ударили по школе в Запорожье

Рогов сообщил об артиллерийском ударе ВСУ по городу Михайловка в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по городу Михайловка в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram. Среди подвергшихся обстрелу объектов — здание школы.

«Удары нанесены по школе и току с зерном. Информация по жертвам и разрушениям уточняется», — написал Рогов, уточнив, что огонь велся около 15:00 из тяжелых видов вооружения.

Накануне в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Среди них — Сумская, Николаевская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская и Днепропетровская области.