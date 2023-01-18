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19:42, 18 января 2023Россия

В российском регионе трехлетняя девочка погибла под колесами автогрейдера

В Удмуртии трехлетняя девочка погибла под колесами автогрейдера при уборке снега

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии трехлетняя девочка погибла под колесами автогрейдера при уборке снега. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по российскому региону, передают «Известия».

По предварительным данным, все произошло на улице Молодежной в селе Большая Уча Можгинского района республики. 54-летний водитель автогрейдера при движении задним ходом не заметил ребенка с матерью, которые шли по обочине.

В результате ДТП девочка получила смертельные травмы. Ее мать госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в поселке Староуткинск Свердловской области водитель лесовоза насмерть задавил ребенка на велосипеде на глазах у его друга. Россиянин попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

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Анна Щербакова
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