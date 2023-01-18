В ООН назвали число прибывших в Европу украинских беженцев

ООН: с начала СВО в Европу прибыли почти восемь миллионов беженцев с Украины

С начала специальной военной операции (СВО) РФ в страны Европы прибыли в общей сложности почти восемь миллионов беженцев с Украины, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом пишет ТАСС.

Европейские страны приняли 7 977 980 беженцев, назвали число в ведомстве. При этом за последнюю неделю их число выросло на 10 571. Больше всего украинцев обосновалось в России (2 852 395). В пятерку лидеров по числу беженцев с Украины также попали Польша (1 563 386), Германия (1 021 667), Чехия (482 049), Италия (167 925). Далее идут Испания, Великобритания, Болгария, Франция, а также Словакия, Румыния, Молдавия и другие государства.

В целом после начала спецоперации в соседние страны выехали 17 688 845 человек, вернулись на Украину 9 585 700 человек.

Ранее украинские беженцы, прибывшие в Болгарию, возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово и устроили бунт.