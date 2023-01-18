Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Волгограде увеличилось

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом и КамАЗом в Волгограде увеличилось до 8

Число пострадавших при столкновении автобуса и КамАЗа в Волгограде увеличилось до восьми. Подробности смертельного ДТП со ссылкой на областной комздрав приводит kp.ru.

«12-летняя девочка госпитализирована в реанимационное отделение больницы № 7, состояние тяжелое. 48-летняя женщина в травматологическом отделении, четырехлетняя и 14-летняя девочки — в детском нейрохирургическом отделении. 8-летний мальчик, пострадавший в ДТП, доставлен бригадой скорой из дома», — говорится в сообщении облздрава.

Там добавили, что госпитализированные в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, в реанимации в тяжелом состоянии находится 36-летний пациент. Еще двое пострадавших — 44-летний мужчина и 48-летняя женщина — также доставлены в медучреждение.

Об аварии стало известно 18 января. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что в результате столкновения маршрутного такси Peugeot и КамАЗа погибли три человека. На место аварии было направлено руководство областной Госавтоинспекции, городского УМВД, эксперты-автотехники, а также следователи.