Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:03, 18 января 2023Культура

Продюсер «Аватара» высказался о возможном участии Вина Дизеля во франшизе

Продюсер «Аватара» Джон Ландау заявил, что Вин Дизель не появится во франшизе

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Продюсер «Аватара» Джон Ландау высказался о возможном участии актера Вина Дизеля во франшизе. Об этом сообщает журнал Empire.

Ландау заявил, что артист не появится в сиквелах, хотя сам Дизель намекал на обратное. «Вин был фанатом франшизы. Он однажды пришел на съемочную площадку, чтобы посмотреть, что мы делаем, и люди вырвали это из контекста», — прокомментировал ситуацию Ландау.

В 2019 году актер выложил видео с режиссером Джеймсом Кэмероном, который говорит, что они находятся на секретной площадке «Аватара 2». Кинематографист в шутку заявил, что Дизелю стоит стереть воспоминания при помощи специального девайса из картины «Люди в черном», чтобы тот не разболтал, что происходит на съемках. В октябре 2022 года сайт Koimoi сообщал, что Дизель получил 10 миллионов долларов за съемки во второй части «Аватара». Утверждалось, что такой же гонорар заплатили Сэму Уортингтону, который исполнил главную роль, сыграв персонажа по имени Джейк Салли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о растущих потребностях России в боевой технике
Берлин заявил о готовности помочь в расследовании крушения вертолета на Украине
В Москве сократилась доля одного вида жилья
В отелях Таиланда столкнулись с острой нехваткой персонала
Девушка покопалась в мусоре из универмага и удивила подписчиков находками
Российский город оказался затянут дымом из-за пожара на мусорном полигоне
Художник достал камни из почек и сделал из них Стоунхендж
Пьяный пассажир попытался придушить стюардессу в самолете и угодил в тюрьму
Продюсер «Аватара» высказался о возможном участии Вина Дизеля во франшизе
Россиянин ударил отца кружкой и сломал ему ребра
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.