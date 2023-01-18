Продюсер «Аватара» высказался о возможном участии Вина Дизеля во франшизе

Продюсер «Аватара» Джон Ландау заявил, что Вин Дизель не появится во франшизе

Продюсер «Аватара» Джон Ландау высказался о возможном участии актера Вина Дизеля во франшизе. Об этом сообщает журнал Empire.

Ландау заявил, что артист не появится в сиквелах, хотя сам Дизель намекал на обратное. «Вин был фанатом франшизы. Он однажды пришел на съемочную площадку, чтобы посмотреть, что мы делаем, и люди вырвали это из контекста», — прокомментировал ситуацию Ландау.

В 2019 году актер выложил видео с режиссером Джеймсом Кэмероном, который говорит, что они находятся на секретной площадке «Аватара 2». Кинематографист в шутку заявил, что Дизелю стоит стереть воспоминания при помощи специального девайса из картины «Люди в черном», чтобы тот не разболтал, что происходит на съемках. В октябре 2022 года сайт Koimoi сообщал, что Дизель получил 10 миллионов долларов за съемки во второй части «Аватара». Утверждалось, что такой же гонорар заплатили Сэму Уортингтону, который исполнил главную роль, сыграв персонажа по имени Джейк Салли.