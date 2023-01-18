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11:22, 18 января 2023Россия

Число новых случаев COVID-19 в Москве выросло почти вдвое

Суточное число новых случаев заражения коронавирусом в Москве выросло почти вдвое

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Суточное число новых случаев заражения коронавирусом в Москве выросло почти в два раза и составило 2051. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 17 января, в столице зарегистрировали 1124 новых пациентов с COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 3 322 385.

За прошедшие 24 часа были госпитализированы 133 человека. 1580 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 3 127 477.

За сутки умерли 12 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в городе скончались 47 738 человек.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус повлиял на состояние репродуктивного здоровья российских граждан.

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Евгения Куликова
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