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13:59, 18 января 2023Россия

Путин назвал госпереворот первичным источником власти в Киеве

Президент Путин заявил, что первичным источником власти в Киеве стал госпереворот

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Первичным источником власти в современной Украине стал государственный переворот. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда в Санкт-Петербурге, пишет «Интерфакс».

«Что касается преступлений против гражданского населения со стороны неонацистов, которые обосновались на Украине и правят там бал... (Они — прим. "Ленты.ру") захватили власть в результате этого госпереворота. Все, что потом происходило, имеет значение. Но все-таки первичный источник сегодняшней власти на Украине — это госпереворот. Об этом мы никогда не должны забывать», — заявил глава государства.

22 февраля 2014 года Верховная рада досрочно прекратила полномочия президента Украины Виктора Януковича. Авторы соответствующего законопроекта объяснили свое решение тем, что глава государства самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал с территории страны «во избежание наказания за совершенные преступные действия против прав и свобод человека».

Ранее стало известно, что глава государства прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады. 18 января президент России возложил цветы к «Рубежному камню», монументу «Мать-Родина», а также к братской могиле на Пискаревском кладбище, где похоронен его брат, умерший во время блокады.

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Евгения Куликова
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