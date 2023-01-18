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21:15, 18 января 2023Забота о себе

Волочкова рассказала о своих интимных потребностях

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что после двух дней без секса «лезет на стены»

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова, призналась, что «лезет на стены» уже после двух дней без секса. О своих интимных потребностях она заявила в Rutube-шоу «Злые языки», которое цитирует Voice.

Волочкова уточнила слухи, что якобы встречалась с молодым таксистом из Таджикистана. По словам артистки, молодого человека зовут Карай, и он — состоятельный человек родом из Турции. «Он снял для меня отдельный остров, виллу трехэтажную, яхту парусную. У него еще парк из 22-х элитных автомобилей», — рассказала Волочкова.

По словам звезды, экс-избранник справлялся с тем, чтобы удовлетворять ее в постели. «Он был в сексе офигительный! И для меня это очень важно. Когда два дня нет секса, я уже лезу на стены. Это по-волочковски. Волочковская сила гораздо мощнее, чем лошадиная» — сказала балерина, пожелав женщинам таких же любовников.

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Александра Лисица
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