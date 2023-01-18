Волочкова рассказала о своих интимных потребностях

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что после двух дней без секса «лезет на стены»

Российская балерина Анастасия Волочкова, призналась, что «лезет на стены» уже после двух дней без секса. О своих интимных потребностях она заявила в Rutube-шоу «Злые языки», которое цитирует Voice.

Волочкова уточнила слухи, что якобы встречалась с молодым таксистом из Таджикистана. По словам артистки, молодого человека зовут Карай, и он — состоятельный человек родом из Турции. «Он снял для меня отдельный остров, виллу трехэтажную, яхту парусную. У него еще парк из 22-х элитных автомобилей», — рассказала Волочкова.

По словам звезды, экс-избранник справлялся с тем, чтобы удовлетворять ее в постели. «Он был в сексе офигительный! И для меня это очень важно. Когда два дня нет секса, я уже лезу на стены. Это по-волочковски. Волочковская сила гораздо мощнее, чем лошадиная» — сказала балерина, пожелав женщинам таких же любовников.

Ранее психолог, эксперт по отношениям Кэролайн Уэст дала совет страдающим от нехватки секса в браке женщинам. По ее словам, таким женам надо набраться смелости и обсудить с мужем проблему.