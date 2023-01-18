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08:10, 18 января 2023Россия

Володин ответил на слова главы СНБО Украины о подготовке к войне до СВО

Володин увидел в словах главы СНБО Украины о подготовке к войне до СВО угрозу для России

Фото: пресс-служба Госдумы / РИА Новости

Слова руководителя совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Киев до начала СВО готовился к войне, подтверждают угрозу, которая нависла над Россией. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

17 января Данилов заявил, что власти Украины занимались подготовкой общества к войне до начала российской специальной военной операции по заданию президента Владимира Зеленского. По его словам, «общество было готово к войне».

«Это заявление, а также откровения Меркель и Олланда, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьёзной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны», — написал парламентарий.

Политик назвал единственно правильным решение начать СВО. Володин заявил, что это решение было принято на опережение, подчеркнув, что оно предотвратило «катастрофу, гибель огромного числа людей».

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Анастасия Шейкина
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