На Украине рассказали о задании Зеленского подготовить граждан к войне до СВО

Секретарь СНБО Данилов рассказал о задании Зеленского подготовить украинцев к войне до СВО

Власти Украины занимались подготовкой общества к войне до начала российской специальной военной операции. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает ТАСС.

Он уточнил, что такое задание было сформулировано президентом Владимиром Зеленским и СНБО. «Общество к войне было готово. Была выбрана стратегия, я считаю, абсолютно уместная на то время», — сказал чиновник. Данилов также отметил, что «подготовка украинцев шла безумно».

В августе 2022 года Данилов рассказал, что Украина начала готовиться к «большой войне» еще в конце 2019 года. По его словам, Киев решил готовиться к масштабным военным действиям после того, как в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский «не согласился в Париже на те условия, которые предлагали Россия, Франция и Германия».

7 декабря экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине драгоценное время и возможность стать сильнее. По ее словам, всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже отметила, что Германия и весь коллективный Запад не планировали выполнять Минские соглашения. Вместо этого эти государства накачивали оружием киевский режим, добавила она.