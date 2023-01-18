В Иране в результате землетрясения пострадали 120 человек

Tasnim: в Иране в результате землетрясения пострадали 120 человек

В результате землетрясения на северо-западе Ирана в провинции Западный Азербайджан было ранено 120 человек и повреждено 200 жилых домов. Об этом пишет иранское новостное агентство Tasnim.

Издание со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Тегеранского университета сообщает, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду, 18 января, в 13:38 по местному времени (13:08 мск) в городе Хой. Также отмечается, что в результате землетрясения пострадало 12 окрестных сел.

Глава округа Забиулла Каземи заявил агентству, что ни одного случая смерти зарегистрировано не было, а лечение раненых осуществляется в местной городской больнице. Tasnim уточнянет, что пострадавшим на местах оказывают помощь спасательные группы иранского Красного Полумесяца.

31 декабря в Черном море, в 35 километрах от российского курортного поселка Сукко Краснодарского края, произошло подводное землетрясение с эпицентром на глубине 10 километров и магнитудой 3,5.