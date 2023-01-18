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08:57, 18 января 2023Интернет и СМИ

Жаров сравнил взлом Rutube с атакой на атомную программу Ирана

РБК: глава «Газпром-медиа» Жаров сравнил взлом Rutube с атакой на атомную программу Ирана
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Александр Жаров

Александр Жаров. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Хакерская атака на видеохостинг Rutube, которая произошла 9 мая 2022 года, готовилась задолго до начала специальной военной операции на Украине. Он сравнил ее с атакой на атомную программу Ирана. Об этом заявил глава «Газпром-медиа» Александр Жаров в беседе с РБК.

По его мнению, сначала хакерская атака носила «разведывательный и исследовательский характер», а во время реализации ее активной фазы целью стало уничтожение архитектуры Rutube без возможности восстановления.

Хакеры, взломавшие Rutube, как утверждает Жаров, параллельно запустили программу «самостирания серверов» и шифровку баз логических связей. «Как отвлекающий маневр, для концентрации нашего внимания на ложной цели, была опубликована база пользователей на сторонних публичных серверах третьей страны», — уточнил специалист.

Однако стратегия взлома Rutube была не новой, но очень редкой, уверен Жаров. Глава «Газпром-медиа» подчеркнул, что по аналогичному сценарию реализовывалась операция Stuxnet, преследовавшая собой цель уничтожить атомную программу Ирана.

Ранее гендиректор компании Александр Моисеев высказался о возможных виновниках атаки на Rutube. По его словам, руководство допускает причастность к взлому бывших сотрудников компании. После глава Positive Technologies Денис Баранов раскрыл детали взлома видеохостинга.

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Юлия Мискевич
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