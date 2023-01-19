Звонок со стонущей от боли звездой «Мстителей» попал в сеть

Звонок в службу экстренной помощи по случаю ДТП с участием Джереми Реннера попал в сеть

Звонок в службу экстренной помощи по случаю ДТП с участием звезды «Мстителей» и двукратным номинантом на премию «Оскар» Джереми Реннером был опубликован TMZ. На записи слышен голос актера, который стонет от боли.

«Кто-то находится перед моим домом, его сбила снегоуборочная машина. Его раздавило», — перекрикивая стоны Реннер, рассказывал сосед актера. Свидетель аварии также добавил, что артист, вероятно, повредил правую часть грудной клетки, верхнюю часть туловища и ребра. По словам звонившего, Реннер задыхался и ему было очень больно, но он находился в сознании.

Ранее Реннер сообщил, что его выписали из больницы после несчастного случая, произошедшего 1 января. До этого источник, приближенный к актеру, рассказал о возможной ампутации ноги у звезды «Мстителей».

Об инциденте стало известно 2 января. Сообщалось, что актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу машины.